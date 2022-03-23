Россиянам рассказали, когда можно начинать сажать картошку

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что из-за изменения климата в центре Европейской России стало возможным сажать картофель в начале мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

Синоптик объяснил, что раньше посадка картофеля была "не слишком эффективной", так как почва в это время недостаточно прогревалась.

В конце прошлого года сообщалось, что выращивающие в своем огороде картофель и другие овощи россияне смогут рассчитывать на субсидии государства. Планировалось, что правительственные субсидии можно будет получить по итогам урожая 2022 года. При этом участники рынка увидели недостатки в этом плане.