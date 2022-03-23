В Таиланде открылась одна из крупнейших книжных ярмарок в Азии

В среду в Бангкоке открылась одна из крупнейших книжных ярмарок в Азии - Big Bad Wolf. На мероприятии, которое проводится в выставочном центре Impact впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, представлено более 1 млн книг на английском языке. Ярмарка продлится до 3 апреля.

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В связи с продолжающейся пандемией посетители должны все время находиться в масках, а для входа на территорию павильона необходимо предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат антиген-теста. Последний раз очно мероприятие проходило в 2019 году. В 2020 и 2021 годах ярмарка проводилась в режиме онлайн.

В этом году на ярмарке представлены книги для широкой возрастной категории. Значительная часть павильона отведена под детские произведения - раскраски, учебники и другую развивающую литературу. Скидки на некоторые издания составляют от 50 до 95% - самая дешевая книга обойдется в 10 батов ($0,3), а самая дорогая - 3,5 тыс. батов ($104).

Помимо художественной литературы, на ярмарке также представлены научные работы, энциклопедии, кулинарные и обучающие книги, а также комиксы и графические новеллы.