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50 минут назад

В Таиланде открылась одна из крупнейших книжных ярмарок в Азии

ТАССТАСС

В среду в Бангкоке открылась одна из крупнейших книжных ярмарок в Азии - Big Bad Wolf. На мероприятии, которое проводится в выставочном центре Impact впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, представлено более 1 млн книг на английском языке. Ярмарка продлится до 3 апреля.

В Таиланде открылась одна из крупнейших книжных ярмарок в Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В связи с продолжающейся пандемией посетители должны все время находиться в масках, а для входа на территорию павильона необходимо предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат антиген-теста. Последний раз очно мероприятие проходило в 2019 году. В 2020 и 2021 годах ярмарка проводилась в режиме онлайн.

В этом году на ярмарке представлены книги для широкой возрастной категории. Значительная часть павильона отведена под детские произведения - раскраски, учебники и другую развивающую литературу. Скидки на некоторые издания составляют от 50 до 95% - самая дешевая книга обойдется в 10 батов ($0,3), а самая дорогая - 3,5 тыс. батов ($104).

Помимо художественной литературы, на ярмарке также представлены научные работы, энциклопедии, кулинарные и обучающие книги, а также комиксы и графические новеллы.

Ярмарка Big Bad Wolf впервые прошла в мае 2009 года в Малайзии на территории склада книжного магазина BookXcess, который занимается продажей произведений различных жанров - от бестселлеров и детских книг до специализированных изданий и энциклопедий. Главной идеей мероприятия являлось предоставление возможности малайзийцам познакомиться с большим количеством авторов благодаря скидкам, которые достигают 95%. До пандемии ярмарка проходила в странах Азии - перед тем, как вернуться в Куала-Лумпур и провести главную распродажу. За более чем 10 лет Big Bad Wolf проходила в Малайзии, Камбодже, Гонконге, Мьянме, Индонезии, Пакистане, Южной Корее, Сингапуре, ОАЭ, Таиланде, а также на Филиппинах, Тайване и Шри-Ланке.

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