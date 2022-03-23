«Магнит» готов трудоустроить работников компаний, ушедших из РФ

В торговой сети «Магнит» заявили о готовности трудоустроить сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ, в том числе брендов одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе сети.
«Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в торговой сети также ждут студентов учебных заведений, женщин, находящихся в декрете, и москвичей старше 50 лет.
Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины.