«Магнит» готов трудоустроить работников компаний, ушедших из РФ

«Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении.