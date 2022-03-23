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1 час назад

«Магнит» готов трудоустроить работников компаний, ушедших из РФ

Ura.RuUra.Ru

В торговой сети «Магнит» заявили о готовности трудоустроить сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в РФ, в том числе брендов одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе сети.

«Магнит» готов трудоустроить работников компаний, ушедших из РФ
Фото: URA.ruURA.ru

«Розничная сеть в будущем готова рассматривать на открытые позиции сотрудников компаний, которые заявили об остановке своей деятельности в России, например специалистов из fashion-ретейла, сектора торговли строительными материалами и товарами для дома, общепита и других», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в торговой сети также ждут студентов учебных заведений, женщин, находящихся в декрете, и москвичей старше 50 лет.

Ранее стало известно, что крупные мировые бренды приостановили деятельность на территории РФ. Решение руководителей компаний связано с проведением российскими войсками специальной операции на территории Украины.

Общество,"Магнит",
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