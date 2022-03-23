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21 минуту назад

Конкин пожаловался в Генпрокуратуру на давление по делу о смерти его дочери

Елена Прошина

Популярный актер Владимир Конкин написал заявление в Генеральную прокуратуру о давлении в связи с делом о гибели его дочери Софии в бассейне фитнес-клуба в Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Конкин пожаловался в Генпрокуратуру на давление по делу о смерти его дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам адвоката Конкина Юлии Нитченко, недавно актеру пришло письмо, в котором некая женщина, которая работала в семье владелицы фитнес-клуба Анны Андриановой, называет Конкина «сутяжником» и сравнивает его с персонажем повести Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Также в письме есть отсылки к религии и Великому православному посту, который сейчас идет.

Адвокат усматривает в письме давление на актера как на участника уголовного процесса и просит прокуратуру дать соответствующую оценку.

Напомним, София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра 22 сентября 2020 года. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось. По предварительной версии, женщина скончалась от «утопления в пресной воде». По данному делу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время по делу идут заседания в Пресненском районном суде. На последнем заседании были допрошены врачи из бригады скорой помощи и из больницы, куда доставили Конкину.

Общество,София Конкина,Владимир Конкин,
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