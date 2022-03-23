В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Российские соцсети в марте фиксируют рекордный рост аудитории

ТАССТАССиещё 2

Социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy фиксируют значительный рост числа новых пользователей в марте. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Российские соцсети в марте фиксируют рекордный рост аудитории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy фиксируют значительный приток новых пользователей в марте", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что месячная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась до 74,7 млн. Также растет дневная аудитория - ежедневно 50 млн человек пользуются "ВКонтакте".

Кроме того, за последний месяц увеличилось на 50% число визитов на сайт Rutube, на 70% - количество просмотров контента на платформе. В то время как число новых пользователей платформы в марте достигло 25 млн. Более того, еженедельно на 30-40% растет число регистраций в "Одноклассниках".

Средний объем аудитории российской соцсети Yappy в марте вырос на 68% по сравнению с аналогичным показателем в феврале. Уточняется, что в среднем за сутки авторы выкладывают в 2,2 раза больше роликов, чем в феврале.

Общество,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители