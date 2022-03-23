Российские соцсети в марте фиксируют рекордный рост аудитории

Социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy фиксируют значительный рост числа новых пользователей в марте. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

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"ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy фиксируют значительный приток новых пользователей в марте", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что месячная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась до 74,7 млн. Также растет дневная аудитория - ежедневно 50 млн человек пользуются "ВКонтакте".

Кроме того, за последний месяц увеличилось на 50% число визитов на сайт Rutube, на 70% - количество просмотров контента на платформе. В то время как число новых пользователей платформы в марте достигло 25 млн. Более того, еженедельно на 30-40% растет число регистраций в "Одноклассниках".