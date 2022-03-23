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53 минуты назад

«Яндекс.Еда» прокомментировала сообщения об утечке данных пользователей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Представители сервиса по заказу еды «Яндекс.Еда» прокомментировали информацию об утечке личных данных пользователей в Сеть. Корреспонденту «ФедералПресс» представители сервиса заявили, что еще 1 марта официально уведомили об этом инциденте своих клиентов.

Представители «Яндекс.Еда» рассказали каких личных данных не коснулась утечка
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. Эти данные в безопасности. Команда сервиса извиняется перед пользователями и отправит всем, кого коснулась утечка, письмо с подробностями», – говорится в сообщении пресс-службы.

Такое сообщение, получил каждый клиент, чьи данные утекли в сeть. Представитель сервиса уверяет, что после этого инцидента в сфере информационной безопасности не было нарушений.

«Мы работаем с правоохранительными органами и владельцами ресурсов, которые могут использовать злоумышленники, чтобы минимизировать распространение массива данных. Ресурс с визуализацией данных сейчас уже недоступен», – подытожили в компании.

Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображаются адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме того, в открытом доступе оказались имена, телефоны и суммы заказов за последние полгода жителей регионов России.

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