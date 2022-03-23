Представители «Яндекс.Еда» рассказали каких личных данных не коснулась утечка

«Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. Эти данные в безопасности. Команда сервиса извиняется перед пользователями и отправит всем, кого коснулась утечка, письмо с подробностями», – говорится в сообщении пресс-службы.