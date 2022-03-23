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54 минуты назад

В Кремле призвали не драматизировать отъезд звезд

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, как глава государства относится к отъездам звезд из России на фоне непростой геополитической ситуации. По его словам, не следует придавать отъездам большого значения.

Кремль прокомментировал отъезд звезд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это не главное. Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, на звезд и отъезд одной звезды или даже нескольких не нужно излишне драматизировать. Люди искусства должны нести искусство людям. Мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", - поделился своим видением ситуации Песков.

Разговора президента с деятелями культуры в ближайшее время не планируется, уточнил Песков.

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