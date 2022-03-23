Кремль прокомментировал отъезд звезд

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, как глава государства относится к отъездам звезд из России на фоне непростой геополитической ситуации. По его словам, не следует придавать отъездам большого значения.
"Это не главное. Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, на звезд и отъезд одной звезды или даже нескольких не нужно излишне драматизировать. Люди искусства должны нести искусство людям. Мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", - поделился своим видением ситуации Песков.
Разговора президента с деятелями культуры в ближайшее время не планируется, уточнил Песков.