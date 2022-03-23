Кремль прокомментировал отъезд звезд

"Это не главное. Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, на звезд и отъезд одной звезды или даже нескольких не нужно излишне драматизировать. Люди искусства должны нести искусство людям. Мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", - поделился своим видением ситуации Песков.