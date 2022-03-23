90-летнюю актрису фильма «Брат» не пустили на показ картины

Актрису, сотрудницу «Ленфильма», бригадира массовки и ассистента по актерам, 90-летнюю Лидию Доротенко не пустили в кинотеатр «Аврора» в Санкт-Петербурге на показ фильма «Брат», в котором она снялась 25 лет назад. Об этом актриса рассказала в интервью «Невским новостям».
По словам Доротенко, во время недавней прогулки по Петербургу она увидела афишу кинотеатра «Аврора», в котором начался повторный прокат фильмов режиссера Алексея Балабанова. Актриса решила посетить сеанс фильма «Брат», где когда-то снялась в эпизодической роли.
Лидия Ивановна является жительницей блокадного Ленинграда, поэтому имеет право на льготное посещение театров и кино. Однако сотрудники кинотеатра бесплатно женщину так и не пустили.
«Я говорю: "Что ж я буду со своей пенсии билет покупать? Я снималась в этом фильме". Девушка молоденькая отвечает: "Ну и что?" Я спросила: "Кто главный?" Попросила позвать администратора, но его не нашлось. Так и не пустили меня, анекдот прямо», — рассказала Доротенко.
Актриса вспомнила, что очень любила работать с Балабановым. Они познакомились на «Ленфильме», Доротенко помогала молодому режиссеру подбирать актеров, в том числе для фильма «Брат». В картине она исполнила роль соседки любовницы Данилы Багрова.