90-летнюю актрису фильма «Брат» не пустили на показ картины

«Я говорю: "Что ж я буду со своей пенсии билет покупать? Я снималась в этом фильме". Девушка молоденькая отвечает: "Ну и что?" Я спросила: "Кто главный?" Попросила позвать администратора, но его не нашлось. Так и не пустили меня, анекдот прямо», — рассказала Доротенко.