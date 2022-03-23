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35 минут назад

Тодоровский впервые заговорил о смерти супруги Евгении Брик

Вести ПодмосковьяВести Подмосковьяиещё 6

Режиссер Валерий Тодоровский больше месяца не выходил на связь после смерти жены Евгении Брик. Он впервые связался с поклонниками покойной актрисы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Звезда картины «Географ глобус пропил» скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет. Смерть актрисы стала шоком для Тодоровского.

Тодоровский впервые прокомментировал смерть жены Евгении Брик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режиссер не появлялся в социальных сетях несколько недель, переживая потерю жены. Только 23 марта он впервые заговорил о покойной возлюбленной. Он разместил пост, в котором поделился с фанатами фото супруги. «Женя», — коротко написал он. Пост вызвал отклик со стороны поклонников звездной пары. Поклонники написали слова соболезнования в связи со смертью актрисы.

Евгения Брик умерла в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса старалась не рассказывать коллегам о проблемах со здоровьем. О её смерти сообщила журналистка Катерина Гордеева.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призвали не надевать вещи черного цвета. Девушка продемонстрировала новый наряд на весну. Некоторые из подписчиков назвали цвет костюма «траурным».

Общество,Катерина Гордеева,Евгения Брик,Анастасия Заворотнюк,Валерий Тодоровский,
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