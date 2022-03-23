Тодоровский впервые прокомментировал смерть жены Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский больше месяца не выходил на связь после смерти жены Евгении Брик. Он впервые связался с поклонниками покойной актрисы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Звезда картины «Географ глобус пропил» скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет. Смерть актрисы стала шоком для Тодоровского.

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Режиссер не появлялся в социальных сетях несколько недель, переживая потерю жены. Только 23 марта он впервые заговорил о покойной возлюбленной. Он разместил пост, в котором поделился с фанатами фото супруги. «Женя», — коротко написал он. Пост вызвал отклик со стороны поклонников звездной пары. Поклонники написали слова соболезнования в связи со смертью актрисы.

Евгения Брик умерла в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса старалась не рассказывать коллегам о проблемах со здоровьем. О её смерти сообщила журналистка Катерина Гордеева.