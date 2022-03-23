Умер советский актер Юрий Померанцев

"Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове - и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя", - говорится в сообщении. Причины смерти актера не уточняются.