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1 час назад

Умер советский актер Юрий Померанцев

ТАССТАССиещё 6

Советский и казахстанский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.

Умер советский актер Юрий Померанцев
Фото: ТАССТАСС

"Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове - и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя", - говорится в сообщении. Причины смерти актера не уточняются.

Померанцев родился в 1923 году в Киеве. Принимал участие в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен. На протяжении нескольких десятилетий - актер Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова. В числе наиболее известных киноработ - роли в киноэпопее "Освобождение" (1968-1971) и комедии "Наш милый доктор" (1957).

Общество,Юрий Померанцев,
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