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44 минуты назад

Миллиардеру Фридману предложили купить и восстановить замок под Калининградом

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил попавшему под санкции основателю «Альфа-банка», миллиардеру Михаилу Фридману стать «лендлордом» в Калининградской области и купить историческую недвижимость.

Фридману предложили купить и восстановить замок под Калининградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ермак пообещал в случае согласия Фридмана самую «лучшую программу поддержки: 50% на реконструкцию в виде безвозвратной субсидии, а 50% в виде кредита на 15 лет под 0% (под ноль, Михаил Маратович) с отсрочкой погашения на 10 лет». Министр предложил миллиардеру обратить внимание на средневековые замки Лабиау и Тапиау, в описании последнего отметив «небольшой остров, живописную пастораль и собственную тюрьму».

«А есть еще Нойхаузен, Прейсиш-Элау, форты, кирхи, усадьбы», – написал калининградский чиновник у себя в аккаунте «ВКонтакте».

«Ну действительно, какой смысл беспокоиться о, простите, клининге какого-то дома где-то на чужбине, который в действительности никогда не станет родным, когда у нас Михаил Маратович мог бы легко стать владельцем средневекового замка», – считает Ермак.

По словам Ермака, если бизнесмен согласится, «с оплатой клининга проблем точно не будет», а плюсом станет «возможность оставить действительный след в истории».

Ранее Фридман, попавший под санкции, рассказал, что вынужден собственноручно убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги уборщицы.

В конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.

Общество,Андрей Ермак,Петр Авен,Алишер Усманов,Игорь Сечин,Михаил Фридман,Дмитрий Песков,Альфа-банк,Роснефть,ЕС,
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