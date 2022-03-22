Фридману предложили купить и восстановить замок под Калининградом

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил попавшему под санкции основателю «Альфа-банка», миллиардеру Михаилу Фридману стать «лендлордом» в Калининградской области и купить историческую недвижимость.

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Ермак пообещал в случае согласия Фридмана самую «лучшую программу поддержки: 50% на реконструкцию в виде безвозвратной субсидии, а 50% в виде кредита на 15 лет под 0% (под ноль, Михаил Маратович) с отсрочкой погашения на 10 лет». Министр предложил миллиардеру обратить внимание на средневековые замки Лабиау и Тапиау, в описании последнего отметив «небольшой остров, живописную пастораль и собственную тюрьму».

«А есть еще Нойхаузен, Прейсиш-Элау, форты, кирхи, усадьбы», – написал калининградский чиновник у себя в аккаунте «ВКонтакте».

«Ну действительно, какой смысл беспокоиться о, простите, клининге какого-то дома где-то на чужбине, который в действительности никогда не станет родным, когда у нас Михаил Маратович мог бы легко стать владельцем средневекового замка», – считает Ермак.

По словам Ермака, если бизнесмен согласится, «с оплатой клининга проблем точно не будет», а плюсом станет «возможность оставить действительный след в истории».