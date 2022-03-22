Одноклассники отца Алисы Тепляковой рассказали о его школьных годах

Бывшие одноклассники отца 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгения Теплякова рассказали о его учебе и поведении в школе.
По их словам, уже в 8 лет Тепляков отличался от сверстников особой зрелостью и «галантностью». Вероятно, причиной тому была богатая домашняя библиотека, которая заменяла ему телевизор. В то же время он любил ночами просиживать за видеоиграми, пишет «Комсомольская правда».
«Да, он не душа компании, но и не закрытый человек. Он активно участвовал в обсуждениях, у него были друзья, и уже на тот момент он чувствовал, как контактировать с людьми. Он больше читал и учил, познавал информацию, чем гулял», — рассказала Юлия, одноклассница Теплякова.
Заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов так же говорит о Теплякове как о способном молодом человеке. По его словам, преподаватели хвалили его научные работы. При этом Асмолов не считает Теплякова вундеркиндом и критикует методы воспитания дочери.
Ранее Тепляков высказал свои претензии к декану психологического факультета МГУ Юрию Зинченко. В частности, его не устраивает, как преподается ряд дисциплин на факультете психологии, где учится его дочь. Также он обвинил руководство факультета в непрозрачных критериях оценки при приеме в аспирантуру. Кроме того, он недоволен тем, как проходит практика для студентов.