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43 минуты назад

Одноклассники отца Алисы Тепляковой рассказали о его школьных годах

Елена Прошина

Бывшие одноклассники отца 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгения Теплякова рассказали о его учебе и поведении в школе.

Одноклассники отца Алисы Тепляковой рассказали о его школьных годах
Фото: скриншотскриншот

По их словам, уже в 8 лет Тепляков отличался от сверстников особой зрелостью и «галантностью». Вероятно, причиной тому была богатая домашняя библиотека, которая заменяла ему телевизор. В то же время он любил ночами просиживать за видеоиграми, пишет «Комсомольская правда».

«Да, он не душа компании, но и не закрытый человек. Он активно участвовал в обсуждениях, у него были друзья, и уже на тот момент он чувствовал, как контактировать с людьми. Он больше читал и учил, познавал информацию, чем гулял», — рассказала Юлия, одноклассница Теплякова.

Заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов так же говорит о Теплякове как о способном молодом человеке. По его словам, преподаватели хвалили его научные работы. При этом Асмолов не считает Теплякова вундеркиндом и критикует методы воспитания дочери.

Ранее Тепляков высказал свои претензии к декану психологического факультета МГУ Юрию Зинченко. В частности, его не устраивает, как преподается ряд дисциплин на факультете психологии, где учится его дочь. Также он обвинил руководство факультета в непрозрачных критериях оценки при приеме в аспирантуру. Кроме того, он недоволен тем, как проходит практика для студентов.

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