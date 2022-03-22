Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает kp.ru.

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У актрисы, которая пожаловалась на отсутствие денег и работы в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, появилось рабочее предложение.

Главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Ранее артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев»,

«Скоро Чулпан Хаматова будет участвовать в наших шоу. На начальном этапе — на родном языке», — рассказал Херманис.

Ранее покинувшей Россию Чулпан Хаматовой нашли замену в театре. Роль Маргариты Николаевны, возлюбленной Мастера, в марте исполнила в спектакле «Мастер и Маргарита» артистка Наталья Ноздрина, до этого она играла в спектакле Геллу из свиты Воланда.