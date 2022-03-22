Задержание торговавшего сахаром спекулянта в Казани сняли на видео

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан рассказали, что торговца отследили по социальным сетям.

«В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» задержан мужчина, который осуществлял доставку и реализацию 1 мешка сахара массой 50 килограмм по цене, превышающей рыночную стоимость», - рассказали в ведомстве.

Правоохранителями установлено, что у продавца не было соответствующих документов, к тому же он не был зарегистрирован в качестве ИП или юридического лица.