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32 минуты назад

Задержание торговавшего сахаром спекулянта в Казани сняли на видео

Александр Кузьмин

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался продать мешок сахара массой 50 килограмм по завышенной цене. Видео публикует telegram-канал «360tv».

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан рассказали, что торговца отследили по социальным сетям.

«В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» задержан мужчина, который осуществлял доставку и реализацию 1 мешка сахара массой 50 килограмм по цене, превышающей рыночную стоимость», - рассказали в ведомстве.

Правоохранителями установлено, что у продавца не было соответствующих документов, к тому же он не был зарегистрирован в качестве ИП или юридического лица.

Общество,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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