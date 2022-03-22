Детские смеси предлагают приравнять к лекарствам

В России подорожали смеси для детского питания. По оценкам Росстата, за неделю с 5 по 11 марта рост составил 4,1 процента, по наблюдениям покупателей — гораздо больше. Ситуацию уже взяли на контроль в Госдуме. Сдержать цены хотят в том числе за счет снижения ввозных пошлин. Есть и другие предложения. «Парламентская газета» оценила перспективы рынка детского питания.

Фото: © Александр Рюмин/ТАСС © Александр Рюмин/ТАСС

Сколько «искусственничков»

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По информации первого зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, до миллиона детей в России получают заменители грудного молока. Такие цифры она привела на совещании с представителями Минздрава, Минпромторга и производителей смесей, которое прошло на площадке «Единой России». Исходя из этих данных, в стране должно быть в запасе от 15 до 20 тонн заменителей, посчитала депутат. При этом более половины из них классифицируются как лечебное питание и нужны детям с проблемами здоровья, отметила она.

Искусственное вскармливание популярно и у родителей, чьи дети не имеют проблем со здоровьем, — просто мамы не хотят кормить грудью. Например, не желают прерывать карьеру или считают, что кормление портит фигуру.

По оценкам Росстата, в 2020 году на грудном вскармливании находилось 43,9 процента малышей до шести месяцев и 39,2 процента до года.

Подорожали, но на сколько?

В последнее время детское питание в стране подорожало. Это подтверждают данные Росстата, где в середине марта заявили о росте цен на такую продукцию более чем на четыре процента.

Но более тревожные сообщения поступают из регионов. Так, по данным Самарастата, к 17 марта сухие молочные смеси подорожали на 11,38 процента — до 1074,9 рубля за килограмм. А на Кубани детское питание включили в список социально значимых товаров, наценка на которые не должна превышать десять процентов.

При этом Буцкая отметила, что «рост цен вызван необоснованным ажиотажем, детское питание есть в достаточном количестве, есть его российские производители, которые готовы его поставлять».

Она также отметила, что пора дать бой тем, кто спекулирует заменителями грудного молока. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

Тем не менее перестройка отрасли необходима, считают в парламенте. Ведь, по оценкам экспертов, только 35 процентов сухих смесей сегодня производят внутри страны, остальную продукцию либо завозят из-за границы, либо делают из зарубежных компонентов.

Пошлины предлагают обнулить

Как наладить производство детского питания в России, задумались в партии «Единая Россия». Свои наработки в ближайшее время вынесут на рассмотрение парламента, сообщила Буцкая. Например, среди предложений — снижение таможенных пошлин. Сейчас за ввоз готового питания платят 5 процентов от стоимости, а ингредиентов — 15 процентов.

Пошлины надо не снижать, а обнулять, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР), по аналогии с ввозом сырья для производства лекарств.

«Детское питание в этом случае должно быть приравнено к медикаментам», — сказал депутат «Парламентской газете».

Также нужно расширить объемы кредитования оборотных средств и субсидировать процентную ставку по инвесткредитам, считает Наумов. Тогда за полгода можно полностью закрыть потребности страны в детском питании, уверен парламентарий.

Школьницам расскажут о пользе грудного молока

Есть и другие предложения. Например, усовершенствовать работу молочных кухонь, чтобы они при закупках детского питания учитывали реальные потребности детей и рекомендации педиатров. Для этого «Единая Россия» изучит лучшие региональные практики, сообщила на том же заседании глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кроме того, предложено расширить перечень детей, которым положено бесплатное питание. Например, в него хотят включить детей с фенилкетонурией (генетическое заболевание, в основе которого лежит врожденное нарушение метаболизма. — Прим. ред.).

Речь зашла и о пропаганде грудного вскармливания. Она поможет сократить спрос на заменители грудного молока. Госдума 18 января уже приняла в первом чтении законопроект, который запрещает рекламу молочных смесей для детей до года. По мнению авторов инициативы — а это 13 депутатов и сенаторов, — это должно оградить молодых мам от агрессивного маркетинга и соблазна отказаться от грудного вскармливания.

Если закон примут, производители и торговцы не смогут заказывать рекламу на телевидении и в прессе, устраивать акции или раздавать бесплатные образцы, стараясь заинтересовать потенциальных покупателей.