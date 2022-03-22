Детские смеси предлагают приравнять к лекарствам

В России подорожали смеси для детского питания. По оценкам Росстата, за неделю с 5 по 11 марта рост составил 4,1 процента, по наблюдениям покупателей — гораздо больше. Ситуацию уже взяли на контроль в Госдуме. Сдержать цены хотят в том числе за счет снижения ввозных пошлин. Есть и другие предложения. «Парламентская газета» оценила перспективы рынка детского питания.
Сколько «искусственничков»
По информации первого зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, до миллиона детей в России получают заменители грудного молока. Такие цифры она привела на совещании с представителями Минздрава, Минпромторга и производителей смесей, которое прошло на площадке «Единой России». Исходя из этих данных, в стране должно быть в запасе от 15 до 20 тонн заменителей, посчитала депутат. При этом более половины из них классифицируются как лечебное питание и нужны детям с проблемами здоровья, отметила она.
Искусственное вскармливание популярно и у родителей, чьи дети не имеют проблем со здоровьем, — просто мамы не хотят кормить грудью. Например, не желают прерывать карьеру или считают, что кормление портит фигуру.
По оценкам Росстата, в 2020 году на грудном вскармливании находилось 43,9 процента малышей до шести месяцев и 39,2 процента до года.
Подорожали, но на сколько?
В последнее время детское питание в стране подорожало. Это подтверждают данные Росстата, где в середине марта заявили о росте цен на такую продукцию более чем на четыре процента.
Но более тревожные сообщения поступают из регионов. Так, по данным Самарастата, к 17 марта сухие молочные смеси подорожали на 11,38 процента — до 1074,9 рубля за килограмм. А на Кубани детское питание включили в список социально значимых товаров, наценка на которые не должна превышать десять процентов.
При этом Буцкая отметила, что «рост цен вызван необоснованным ажиотажем, детское питание есть в достаточном количестве, есть его российские производители, которые готовы его поставлять».
Она также отметила, что пора дать бой тем, кто спекулирует заменителями грудного молока. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.
Тем не менее перестройка отрасли необходима, считают в парламенте. Ведь, по оценкам экспертов, только 35 процентов сухих смесей сегодня производят внутри страны, остальную продукцию либо завозят из-за границы, либо делают из зарубежных компонентов.
Пошлины предлагают обнулить
Как наладить производство детского питания в России, задумались в партии «Единая Россия». Свои наработки в ближайшее время вынесут на рассмотрение парламента, сообщила Буцкая. Например, среди предложений — снижение таможенных пошлин. Сейчас за ввоз готового питания платят 5 процентов от стоимости, а ингредиентов — 15 процентов.
Пошлины надо не снижать, а обнулять, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР), по аналогии с ввозом сырья для производства лекарств.
«Детское питание в этом случае должно быть приравнено к медикаментам», — сказал депутат «Парламентской газете».
Также нужно расширить объемы кредитования оборотных средств и субсидировать процентную ставку по инвесткредитам, считает Наумов. Тогда за полгода можно полностью закрыть потребности страны в детском питании, уверен парламентарий.
Школьницам расскажут о пользе грудного молока
Есть и другие предложения. Например, усовершенствовать работу молочных кухонь, чтобы они при закупках детского питания учитывали реальные потребности детей и рекомендации педиатров. Для этого «Единая Россия» изучит лучшие региональные практики, сообщила на том же заседании глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Кроме того, предложено расширить перечень детей, которым положено бесплатное питание. Например, в него хотят включить детей с фенилкетонурией (генетическое заболевание, в основе которого лежит врожденное нарушение метаболизма. — Прим. ред.).
Речь зашла и о пропаганде грудного вскармливания. Она поможет сократить спрос на заменители грудного молока. Госдума 18 января уже приняла в первом чтении законопроект, который запрещает рекламу молочных смесей для детей до года. По мнению авторов инициативы — а это 13 депутатов и сенаторов, — это должно оградить молодых мам от агрессивного маркетинга и соблазна отказаться от грудного вскармливания.
Если закон примут, производители и торговцы не смогут заказывать рекламу на телевидении и в прессе, устраивать акции или раздавать бесплатные образцы, стараясь заинтересовать потенциальных покупателей.
Но гораздо эффективнее запретов рекламы Станислав Наумов считает просветительскую работу по преимуществам естественного вскармливания. Причем он призвал не бояться делать это уже в школах.