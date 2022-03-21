Юз Алешковский: детский писатель, не диссидент и матерщинник

В понедельник, 21 марта, в американском штате Флорида скончался писатель и бард Юз Алешковский — автор знаменитой "Песни о Сталине", романов и повестей, детских книг, сценариев к кинофильмам. Он умер в возрасте 92 лет.

Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Белоусов Виталий/ТАСС

Среди произведений Алешковского — детская книга "Кыш, Двапортфеля и целая неделя" (по которой в 1974 году был снят фильм "Кыш и Двапортфеля"), плутовской роман "Кенгуру", повесть "Синенький скромный платочек", книги "Черно-бурая лиса", "Карусель", "Смерть в Москве", "Николай Николаевич", "Маленький тюремный роман". За последнюю из этих работ в 2011 году автор был награжден "Русской премией" в номинации "Крупная проза".

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Алешковский был среди писателей, вынужденных эмигрировать из Советского Союза из-за текстов своих произведений. Однако сам он не причислял себя к диссидентскому движению, пишет kp.ru.

"Я никогда не был диссидентом. Даже высокооплачиваемым", — говорил он.

При этом в произведениях Алешковского содержалась критика советской действительности. В 1979 году после публикации текстов своих песен в альманахе "Метрополь" писатель вместе с женой уехал в США.

Алешковский, в сталинские времена отбывавший наказание в лагере, писал о жизни криминалитета. Наиболее известна его "Песня о Сталине" (1959), авторство которой первоначально ошибочно приписывалось Владимиру Высоцкому. "Песня о Сталине" была хитом в студенческой среде 1960-х годов. Почти каждая строфа в ней перекликается с каким-либо эпизодом из советской истории и пародирует парадную поэзию времен СССР. В песне есть, в частности, такие строки:

"Товарищ Сталин, вы большой ученый —

В языкознаньи знаете вы толк,

А я простой советский заключенный,

И мне товарищ — серый брянский волк".

Алешковский активно использовал в своих произведениях нецензурную лексику.

"Алешковский — единственный русский писатель, у которого непристойные выражения так же естественны, как сама природа", — писал о нем Фазиль Искандер.

Иосиф Хаимович Алешковский родился в 1929 году в Красноярске. Имя Юз, под которым он издавался — детское прозвище писателя. Отец Алешковского был военный, и его семья много переезжала. Алешковские жили в Москве, Латвии и Омске, куда семейство уехало на эвакуацию во время Великой Отечественной войны.

В 1947 году Юз Алешковский был призван на службу в ВМФ и отправлен на Дальний Восток. Там в 1949 году за угон автомобиля он был приговорен к лишению свободы, и с 1950 по 1953 год отбывал наказание в лагере. После освобождения работал на стройке и шофером, а затем начал публиковать свои произведения.