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1 час назад

В Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет

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Дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Дефицита офисной бумаги в России не будет
Фото: Adobe StockAdobe Stock

«С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в ведомстве.

В Минпромторге подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги.

Общество,Минпромторг,
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