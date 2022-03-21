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33 минуты назад

Роскомнадзор зафиксировал в Instagram 6,4 тыс фейков по ситуации с Украиной

Газета.RuГазета.Ru

Роскомнадзор выявил свыше 6 тыс. недостоверных постов и незаконных призывов в Instagram на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалов дела о запрете деятельности компании Meta Platforms в России.

Роскомнадзор зафиксировал в Instagram свыше 6 тысяч фейков по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник, 21 марта, в Тверском суде Москвы началось заседание, на котором рассматривался запрет деятельности Meta в РФ из-за экстремистской деятельности.

"Роскомнадзором было установлено более 4,6 тыс. фейков о действиях российских вооруженных сил на территории Украины в рамках специальной операции и более 1,8 тыс. призывов к участию в несогласованных акциях", - пояснила судья Ольга Солопова.

Генеральная прокуратура потребовала запретить в РФ деятельность компании Meta Platforms Inc. Этой компании принадлежат популярные социальные сети Instagram и Facebook, а также мессенджер WhatsApp.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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