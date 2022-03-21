"Не нужно поддаваться панике и скупать сахар"

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о достаточных запасах сахара и гречки в стране и призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Абрамченко, Россия полностью обеспечивает себя как сахаром, так и гречкой.

«Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю – запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», - заявила она в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину.

Вице-премьер также подчеркнула, что в этом году посевы гречихи и сахарной свеклы планируется увеличить «в среднем на 50 тыс. гектаров».

«Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара», - заверила Абрамченко.

Она также отметила, что никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается, а для увеличения ассортимента в магазинах расширяются «поставки импорта из дружественных стран».