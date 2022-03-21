В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
44 минуты назад

В России оценили запасы гречки и сахара

Алиса Селезнёва

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о достаточных запасах сахара и гречки в стране и призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары. Об этом пишет РИА Новости.

"Не нужно поддаваться панике и скупать сахар"
Фото: ТАССТАСС

По словам Абрамченко, Россия полностью обеспечивает себя как сахаром, так и гречкой.

«Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю – запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», - заявила она в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину.

Вице-премьер также подчеркнула, что в этом году посевы гречихи и сахарной свеклы планируется увеличить «в среднем на 50 тыс. гектаров».

«Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара», - заверила Абрамченко.

Она также отметила, что никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается, а для увеличения ассортимента в магазинах расширяются «поставки импорта из дружественных стран».

В России резко вырос спрос на сахар

По данным NielsenIQ, на фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров увеличились в конце февраля — начале марта почти в два раза. В частности, спрос на бакалею (сахар, крупы, консервы и другое) год к году вырос на 46%. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заверил, что гражданам нет необходимости бежать в магазины и закупать запасы продуктов личной гигиены и питания.

Общество,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители