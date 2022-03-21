В Meta пересмотрели взгляды на русофобию

Адвокаты Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) заявили, что компания изменила свою политику и борется с русофобией и призывами к насилию на своих площадках. Об этом сообщает РИА Новости.

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Тверской суд Москвы 21 марта начал рассматривать требование генпрокуратуры РФ о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.

«Компания после публичного обсуждения изменила политику... Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств», - подчеркнул один из адвокатов Meta.

14 марта в РФ заблокировали Instagram. Это произошло после того, как Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) изменила свою политику модерации. Чуть раньше был заблокирован Facebook.

Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.