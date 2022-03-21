Жители Грузии не поддерживают санкции против РФ

64,5 процента опрошенных жителей Грузии поддержали решение не вводить санкции против РФ

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Большинство жителей Грузии поддержали отказ правительства республики от введения санкций против России. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией GORBI, сообщает телекомпания Imedi.

По данным опроса, 64,5 процента опрошенных жителей Грузии поддержали решение властей республики не присоединяться к санкциям, введенным западными странами в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Еще 30,4 процента респондентов сочли такой шаг неправильным, 5,2 процента затруднились или отказались ответить на вопрос.

Отмечается также, что 76,5 процента опрошенных выступили против вовлечения Грузии в события на Украине. С этим не согласились 19,6 процента респондентов, 3,9 процента затруднились ответить.