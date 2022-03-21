Семья Ефремова начала борьбу за участок в Подмосковье

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что борется за 20 соток земли в Подмосковье, на которой их отец Олег Ефремов когда-то построил дом. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на эфир НТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На этом участке, по словам Анастасии Ефремовой, жил ее старший брат с бывшей женой Евгенией Добровольской, там же прошло детство актера Никиты Ефремова.

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Олег Ефремов строил этот дом в течение восьми лет. Сейчас в нем располагается небольшой семейный музей. Анастасия Ефремова отметила, что проблем с документами на дом нет, но с оформлением земли возникли сложности.

«35 лет назад я переехала в этот дом. Олег Ефремов был членом-пайщиком ДСК «Чайка» и за ним закреплено по документам «строение». В 2000-м году папы не стало, и мы с Мишкой стали разбираться по наследству. Мишке досталась квартира, а мне этот дом – совершенно справедливо, так как я его достраивала, я там жила. У нотариуса получила бумагу, что дом принадлежит мне», - подчеркнул она.

Земля, по словам сестры актера, находится «на кооперативе». Ефремова подала документы на оформление участка в собственность, но ответа так и не получила.

Юрист заверил ее, что проблем не будет. По его словам, землю в первую очередь необходимо отмежевать.

Анастасия Ефремова отметила, что старается не тревожить брата проблемами - актер находится в колонии. Она рассказала, что они созваниваются каждую неделю.

«Он спокоен, выдержан, он очень сильный человек. Ефремовский стержень не даст ему сломаться. Работает - вставляет замки в молнии для медицинских комбинезонов. Читает очень много», - рассказала она.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.