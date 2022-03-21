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18 минут назад

Россиян решили не наказывать за использование Instagram

Мария Иванова

В прокураторе заявили, что россиян, пользующихся продуктами Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), не будут привлекать к ответственности, если компанию признают экстремистской. Об этом сообщает РИА Новости.

Тверской суд Москвы 21 марта начал рассматривать требование генпрокуратуры РФ о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

WhatsApp потерял звание самого популярного в РФ мессенджера

Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.

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Ольга Солопова,Роскомнадзор,ФСБ,Генпрокуратура РФ,
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