В прокураторе заявили, что россиян, пользующихся продуктами Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), не будут привлекать к ответственности, если компанию признают экстремистской. Об этом сообщает РИА Новости.
Тверской суд Москвы 21 марта начал рассматривать требование генпрокуратуры РФ о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.
Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.
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