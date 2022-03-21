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5 минут назад

Как живет победившая на выборах костромская уборщица

Мария Иванова

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы села в Костромской области в 2020 году, появляется на рабочем месте редко. У чиновницы из народа возникли проблемы при работе с документами, и она даже пыталась уволиться из-за этого, пишет kp.ru.

Как живет победившая на выборах костромская уборщица
Фото: СоцсетиСоцсети

Жители Повалихинского сельского поселения, которое возглавляет Удгодская, рассказали, что почти по всем своим вопросам обращаются к районным властям. Удгодская мало понимает в делопроизводстве, поэтому к ней идут только за справками.

"Вся бумажная работа свалилась на бухгалтера. Но у последней зарплата 20 тысяч, а у "всероссийской Золушки" (так называют Удгодскую — прим. редакции) — 40. Для деревни - отличный повод для скандала", — говорится в материале kp.ru.

При этом многие планы по благоустройству села, которые озвучивала Угдодская, были воплощены в жизнь. Например, появился пляж у пруда, местному песчаному карьеру нашли инвестора, петербургский предприниматель построил в селе детскую площадку.

Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения в октябре 2020 года. Она победила на выборах действовавшего главу Николая Локтева. Удгодскую, которая мыла полы в местной администрации за 8 тысяч рублей в месяц, попросили побыть техническим кандидатом на выборах, и никто не ожидал ее победы, напоминает kp.ru.

Бывшая уборщица быстро стала звездой. Про нее писали все СМИ.

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным тогда отметила, что победа Удгодской показывает работу не только социального, но и политического лифтов. По ее словам, среди победителей муниципальных выборов 2020 года есть 23 доярки, 11 телятниц, кочегары и кузнецы, сообщало агентство РИА Новости.

"Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов", — отметил тогда Путин.

Марина Удгодская родилась в 1985 году деревне Лаврентьевское Костромской области. Окончила лесопромышленный техникум. За мужем, есть дочь и сын.

Общество,Марина Удгодская,Элла Памфилова,Владимир Путин,ЦИК России,
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