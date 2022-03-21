В России предлагается утвердить новый праздник — День российской анимации, и отмечать его ежегодно 8 апреля.
Это следует из проекта указа, разработанного Минкультуры.
Уточняется, что в 2022 году исполняется 110-летие отечественной анимации. Это исчисление ведется со дня первого публичного показа кукольного фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида. Или борьба рогачей с усачами», который состоялся 26 марта 1912 года по старому стилю и 8 апреля по новому стилю.
В связи с этим, «учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации», предлагается установить День российской анимации.
Ранее сообщалось, что в предпоследнее воскресенье июня предлагается отмечать День народных художественных промыслов. Соответствующий проект указа Президента России подготовили в Минпромторге..
Как отмечается в пояснительной записке к документу, народные художественные промыслы представляют собой достояние России, в частности, воплощая черты традиционного образа жизни определенной территории. Установить новую памятную дату в предпоследнее воскресенье июня предложили в Нижегородской области, поскольку это разгар туристического сезона, в том числе и событийного.