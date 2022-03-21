В России предлагается утвердить новый праздник — День российской анимации, и отмечать его ежегодно 8 апреля.

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Это следует из проекта указа, разработанного Минкультуры.

Уточняется, что в 2022 году исполняется 110-летие отечественной анимации. Это исчисление ведется со дня первого публичного показа кукольного фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида. Или борьба рогачей с усачами», который состоялся 26 марта 1912 года по старому стилю и 8 апреля по новому стилю.

В связи с этим, «учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации», предлагается установить День российской анимации.