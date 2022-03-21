В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
42 минуты назад

Суд отказался прекращать рассмотрение дела о запрете деятельности Facebook

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Суд в Москве отказался прекращать рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности американской компании Meta (бывшая Facebook) как экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отказал Facebook в переносе заседания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В удовлетворении ходатайства представителей Meta о прекращении производства по настоящему делу отказать», — заявила судья Ольга Солопова.

Суд также отказал корпорации в переносе заседания.

Ранее 21 марта сообщалось, что корпорация попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности на территории России. Представители Meta заявили, что российские суды не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры.

Meta также попросила отложить суд о запрете в России. В компании сообщили, что ей не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и сбора доказательств.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

В тот же день стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.

Общество,Ольга Солопова,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители