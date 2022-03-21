Компания Bazelevs выпустила мультфильм к Международному дню человека с синдромом Дауна

"Мы с радостью откликнулись на предложение написать песню для мультфильма "Дневник Андрюши". Мы старались, чтобы она была универсальной, воодушевляющей всех. Мне кажется, в этом и есть смысл инклюзии: люди с особенностями испытывают точно такие же чувства, эмоции и переживания. А еще люди с особенностями очень разные. Так же, как и люди без них. Но, кажется, всем людям всегда нужен кто-то рядом. В том числе и об этом наша песня. Смело делай шаг и помни, что для приключений никогда не поздно!" - подчеркнул солист группы Кирилл Иванов.