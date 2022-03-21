В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
55 минут назад

В России вышел мультфильм про мальчика с синдромом Дауна

Газета.RuГазета.Ru

Компания Bazelevs Тимура Бекмамбетова выпустила мультфильм "Дневник Андрюши", основанный на одноименном комиксе Екатерины Денисовой. Его режиссером выступила дочь Бекмамбетова Жанна, создательница короткометражной анимации "Чик-Чирик", которая в 2019 году была включена в лонг-лист "Оскара".

Компания Bazelevs выпустила мультфильм к Международному дню человека с синдромом Дауна
Фото: YouTubeYouTube

"Главные герои мультфильма — мальчик Андрюша и его семья. Как и все люди, Андрюша переживает из-за проблем, радуется, когда помогает близким, и с нетерпением ждет свой день рождения. Мультфильм показывает, что люди с синдромом Дауна — интересные, талантливые и многогранные личности, при этом ненавязчиво разоблачая мифы вокруг этой особенности", - говорится в описании проекта.

Авторами саундтрека мультфильма выступили участники группы СБПЧ.

"Мы с радостью откликнулись на предложение написать песню для мультфильма "Дневник Андрюши". Мы старались, чтобы она была универсальной, воодушевляющей всех. Мне кажется, в этом и есть смысл инклюзии: люди с особенностями испытывают точно такие же чувства, эмоции и переживания. А еще люди с особенностями очень разные. Так же, как и люди без них. Но, кажется, всем людям всегда нужен кто-то рядом. В том числе и об этом наша песня. Смело делай шаг и помни, что для приключений никогда не поздно!" - подчеркнул солист группы Кирилл Иванов.

Премьера "Дневника Андрюши" приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна.

Последние новости
Общество,Кирилл Иванов,Екатерина Денисова,Тимур Бекмамбетов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители