Как скажется платформенная занятость на рынке труда РФ?

- Такая занятость представляет собой гибкий формат включения работника в рынок труда, предполагающий использование онлайн-платформы в качестве посредника между поставщиками услуг, исполнителями и потребителями, - пояснила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. - В значительной степени цифровые платформы опираются на труд работников, которые классифицируются как самозанятые или независимые подрядчики, а не наемные работники. Развитие платформ дает ряд преимуществ для предпринимателей: позволяет расширить географию поиска заказов, клиентов, выйти на национальный, международный рынок труда, физически оставаясь в пределах региона или своей страны.
По словам Рукавишниковой, преимущества получают и работники: возможность совмещать основную и дополнительную работу, увеличивать вариативность режимов занятости. Цифровые платформы предоставляют дополнительные возможности для лиц, испытывающих сложности в трудоустройстве на традиционном рынке: пенсионеры, женщины, имеющие детей, лица с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Но есть и целый ряд проблем. Прежде всего - отсутствие у работников платформ социальных гарантий. Речь идет о социальном, медицинском, пенсионном страховании. К сожалению, при такой занятости нет определенного режима работы и отдыха, отсутствуют компенсации за переработку и простой. В отдельных сегментах платформенной экономики не установлены минимальные уровни стоимости услуг, соответствующие национальным нормам минимальной оплаты труда.
- Перед нами стоит задача грамотного и быстрого нормативного регулирования в этой сфере, - подчеркнула Ирина Рукавишникова.
По мнению заместителя министра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, действующему сейчас закону "О занятости" нужна существенная переработка, он должен полнее отражать современные тенденции. В Госдуме обсуждается новая концепция этого закона. Так, 24 марта пройдет круглый стол, тема которого будет связана с проблемами занятости.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что к использованию гибких форм занятости, которых не было до 2021 года в трудовом законодательстве, работодателей и работников подстегнула пандемия и связанный с ней период самоизоляции. Сегодня уже есть практика применения таких форм, позволяющая оперативно подготовить и внести поправки в Трудовой кодекс. Например, необходимо ввести в правовое поле понятие самозанятых. Цифровые платформы сотрудничают в большинстве случаев именно с такими гражданами, и их права должны быть защищены.
- У платформенной занятости есть очевидные плюсы. Сотрудники могут оптимизировать свое время, сократив количество рабочих дней. Жесткой связи между затраченным временем и производительностью труда нет, - утверждает Ярослав Нилов. - Постепенно мы подойдем к тому, что человек будет работать меньше, результат не снизится, но, самое главное, не снизится и зарплата. Платформенная занятость позволяет добиться повышения результатов труда и претендовать со стороны сотрудника на дополнительную премию, а со стороны работодателя - эту премию платить, так как у него сокращаются расходы. Однако у самозанятых граждан не формируются социальные гарантии, в том числе, пенсионные права, если они самостоятельно не платят взносы. При достижении определенного возраста они не смогут получать пенсию, придется ждать еще 5 лет, чтобы получать хотя бы социальную.
Решать этот вопрос необходимо, но увеличение налоговой нагрузки исключительно на платформы приведет в конечном итоге к росту стоимости услуг.
Руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян рассказал о результатах исследования перспектив регулирования платформенной занятости в России, которое провел ЦСР.
- Действительно наибольшую долю среди сотрудников платформ занимают самозанятые, - объяснил Айрапетян. - При этом они же являются наименее защищенной категорией работников по сравнению с наемными сотрудниками, ИП, физическими лицами, которые трудятся по договорам гражданско-правового характера. 92% опрошенных самозанятых заявили, что у них должны быть социальные гарантии. По их мнению, все гарантии, кроме пенсии, - зона ответственности платформ. А вот пенсия - это, в-первую очередь, зона ответственности государства. 56% самозанятых на платформах не готовы в принципе платить ни за одну гарантию самостоятельно. Те, кто готов платить, указывают абсолютно разные суммы от символических до вполне реальных. Альтернатива может заключаться в частном-добровольном подходе, при котором у персонала платформ не возникает дополнительных налогов, но при этом предусмотрено использование негосударственных страховых продуктов. Расходы на социальные гарантии могут осуществляться сотрудниками платформ самостоятельно, в то же время работодатель получил бы право полностью или частично эти расходы компенсировать на основании определенных критериев. Международная практика показывает, что распространены такие критерии, как лояльность и рейтинг. Если человек преимущественно работает на одной платформе и должным образом оказывает услуги, то он получает полную или частичную компенсацию расходов на социальные гарантии от платформы.
Эксперт полагает, что онлайн-платформы должны предоставлять сотрудникам инфраструктуру, позволяющую добровольно приобрести необходимые страховые продукты. И вторая обязанность - информирование персонала о том, какие варианты страховых продуктов ему доступны, условия приобретения и зачем они нужны. При этом важно не ограничивать возможности платформ в предоставлении большего количества продуктов.
Платформенная занятость - новый вид занятости, который переживает процесс становления. Решение вопросов, возникающий в этом периоде, не должно перекладываться на одну сторону, это должен быть симбиоз мнений, учитывающий интересы всех участников.
Зарубежный опыт регулирования платформенной занятости не предлагает каких-либо лучших практик в данном вопросе с подтвержденной эффективностью. Поэтому в России предстоит выработать свой собственный подход.