Как скажется платформенная занятость на рынке труда РФ?

- Действительно наибольшую долю среди сотрудников платформ занимают самозанятые, - объяснил Айрапетян. - При этом они же являются наименее защищенной категорией работников по сравнению с наемными сотрудниками, ИП, физическими лицами, которые трудятся по договорам гражданско-правового характера. 92% опрошенных самозанятых заявили, что у них должны быть социальные гарантии. По их мнению, все гарантии, кроме пенсии, - зона ответственности платформ. А вот пенсия - это, в-первую очередь, зона ответственности государства. 56% самозанятых на платформах не готовы в принципе платить ни за одну гарантию самостоятельно. Те, кто готов платить, указывают абсолютно разные суммы от символических до вполне реальных. Альтернатива может заключаться в частном-добровольном подходе, при котором у персонала платформ не возникает дополнительных налогов, но при этом предусмотрено использование негосударственных страховых продуктов. Расходы на социальные гарантии могут осуществляться сотрудниками платформ самостоятельно, в то же время работодатель получил бы право полностью или частично эти расходы компенсировать на основании определенных критериев. Международная практика показывает, что распространены такие критерии, как лояльность и рейтинг. Если человек преимущественно работает на одной платформе и должным образом оказывает услуги, то он получает полную или частичную компенсацию расходов на социальные гарантии от платформы.