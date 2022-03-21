На Первом канале оценили инцидент с ворвавшейся в эфир женщиной

Поступок сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир с плакатом, нужно называть предательством. Так инцидент прокомментировал заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов в эфире телеканала.

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По словам журналиста, СМИ по всему миру быстро подхватили инфоповод и раскрутили его. До случившегося, по данным Клейменова, Овсянникова говорила с посольством Великобритании, а конкретно с его сотрудником «в штатском». Цель и предмет разговора, а также личность собеседника сотрудницы телеканала Клейменов не уточнил.

Замгендира Первого канала заявил, что его бывшая коллега Овсянникова предала страну и людей, с которыми она проработала «бок о бок», и также отметил, что предательство — «это всегда личный выбор человека».

«Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое», — заключил Клейменов.