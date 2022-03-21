Чулпан Хаматова покинула Россию

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и пока возвращаться не собирается. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».
По ее словам, когда началась спецоперация на Украине, она была не в России и приняла решение уехать в Ригу.
«Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — цитирует артистку «СтарХит».
Также артистка добавила, что у нее осталось не так много денег, а новой работы еще нет. Средств ей хватит лишь на 3-4 месяца.
«Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было», — сказала она.
Ранее стало известно, что в Израиль уехали Алла Пугачева и Максим Галкин. По словам певицы, семья уехала отдыхать, а заодно подлечиться. Известно, что у Пугачевой есть личные врачи в израильской клинике, принадлежащей одному из российских олигархов. Артистка сообщила, что намерена вернуться обратно в Россию.