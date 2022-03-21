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22 минуты назад

Чулпан Хаматова покинула Россию

Елена Прошина

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и пока возвращаться не собирается. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Чулпан Хаматова покинула Россию
Фото: InstagramInstagram

По ее словам, когда началась спецоперация на Украине, она была не в России и приняла решение уехать в Ригу.

«Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — цитирует артистку «СтарХит».

Также артистка добавила, что у нее осталось не так много денег, а новой работы еще нет. Средств ей хватит лишь на 3-4 месяца.

Нюша уехала из России

«Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Израиль уехали Алла Пугачева и Максим Галкин. По словам певицы, семья уехала отдыхать, а заодно подлечиться. Известно, что у Пугачевой есть личные врачи в израильской клинике, принадлежащей одному из российских олигархов. Артистка сообщила, что намерена вернуться обратно в Россию.

Общество,Максим Галкин,Чулпан Хаматова,Алла Пугачева,
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