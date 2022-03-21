Чулпан Хаматова покинула Россию

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и пока возвращаться не собирается. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

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По ее словам, когда началась спецоперация на Украине, она была не в России и приняла решение уехать в Ригу.

«Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — цитирует артистку «СтарХит».

Также артистка добавила, что у нее осталось не так много денег, а новой работы еще нет. Средств ей хватит лишь на 3-4 месяца.

«Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было», — сказала она.