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26 минут назад

Россияне массово отказались от покупки жилья в пользу аренды

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На фоне повышения Центробанком ключевой ставки до 20 процентов и подорожания ипотеки жители России массово отказались от покупки жилья. Недоступность жилищных кредитов вынудила многих россиян перейти на рынок аренды недвижимости, пишет «Российская газета».

Россияне массово отказались от покупки жилья в пользу аренды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании «Жилфонд» отметили, что за последний месяц изменился состав как арендодателей, так и арендаторов — это связано с оттоком из России иностранцев и работающих удаленно россиян. Свободных для аренды квартир стало больше, а цены на них в крупных городах стали снижаться — в Москве и Санкт-Петербурге, по оценкам специалистов, съемное жилье стало дешевле на 10 процентов. Другие регионы менее чувствительны к этому из-за меньших связей с зарубежными компаниями, пояснили эксперты.

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По данным «Инком-Недвижимость», предложение квартир для аренды в Москве увеличилось почти на треть. В компании считают, что на обычный сезонный рост из-за массового отъезда россиян на дачи наложилось пополнение рынка инвестиционными квартирами, которые граждане приобрели в период ажиотажного спроса и льготной ипотеки. При этом специалисты не заметили снижения средних арендных ставок и оттока квартирантов.

В агентстве «МИЭЛЬ» добавили, что выставлять недвижимость для аренды стали также собственники квартир, которые попали под программу реновации — раньше они сдавали объекты в старых пятиэтажках, а теперь предлагают современные квартиры. Кроме того, на рынок аренды переориентировались владельцы жилья, не сумевшие найти покупателей. По оценкам специалистов, с начала февраля предложение съемного жилья выросло в полтора раза.

В компании «Этажи» отметили, что, помимо этого, объем экспозиции растет за счет ранее пустовавших квартир и тех собственников, которые решили отложить переезд в новое жилье, чтобы суметь максимально погасить ипотеку. Однако увеличивается и число арендаторов — снимать жилье решают те, кто отказался от его приобретения из-за высоких ставок по кредитам.

Эксперты предсказали, что в краткосрочной перспективе рынок продолжит балансировать между запрашиваемой ценой и рыночными ставками. Кроме того, появятся варианты, где собственникам срочно нужно будет найти квартирантов, а значит, они с большей вероятностью сделают скидку.

Специалисты «МИЭЛЬ» спрогнозировали, что в ближайшие месяцы предложение съемных квартир продолжит расти, а спрос незначительно уменьшится или останется неизменным. У арендаторов появится возможность спокойно выбирать объект под свои требования, а среди владельцев в выигрыше будет тот, кто предложит лучшее соотношение цена-качество — это может привести к снижению цен на рынке аренды.

Общество,Банк России,Инком-Недвижимость,Миэль,
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