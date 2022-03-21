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1 час назад

Врач порекомендовал продолжать носить маски трем категориям людей

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Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков порекомендовал носить маски в помещениях трем категориям людей. Их он перечислил в беседе с РИА Новости.

Врач порекомендовал продолжать носить маски трем категориям людей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Специалист заявил, что продолжать соблюдать масочный режим следует людям с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, а, кроме того, средства защиты не помешают находящимся в острой фазе заболевания респираторными инфекциями. Хомяков подчеркнул, что передача коронавируса от человека к человеку будет сохраняться, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем его штаммам.

Медик пояснил, что маска защищает органы дыхания от крупных частиц вируса, а против респираторно-тропных вирусов, содержащихся в мелкодисперсных аэрозолях воздуха, средство защиты неэффективно. «Такие аэрозоли длительное время сохраняются висящими в воздухе. Маска в большей мере эффективна для ограничения распространения аэрозолей, содержащих вирусные частицы, которые выдыхает больной или инфицированный человек», — заключил Хомяков, напомнив о важности социальной дистанции и проветривания.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков оценил риски роста заболеваемости COVID-19 после отмены масочного режима.

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