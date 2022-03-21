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1 час назад

Названа доля отечественных лекарств на рынке

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Минпромторг РФ сообщил, что в прошлом году доля отечественных лекарств в общем объеме продаж составила более 60 процентов в упаковках и свыше 35 процентов — в рублях.

Названа доля отечественных лекарств на рынке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что Индия и Китай являются ключевыми поставщиками фармсырья для всего мира, а Россия сможет продолжить импорт сырья из этих стран.

— Всего за прошлый год в России было продано более пяти миллиардов упаковок как российских, так и импортных лекарств на общую сумму почти два триллиона рублей. Это на 6 процентов меньше, чем в позапрошлом году, в количестве проданных упаковок, но на 12,3 процентов больше в деньгах, — передает газета «Известия» слова ведомства.

Также известно, что за последние несколько лет на территории России были открыты сразу несколько площадок по производству фармацевтических субстанций.

Недавно директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщил, что пропажа зарубежных лекарств из российских аптек — маловероятна, однако существуют небольшие сбои с поставками, что связано с ажиотажным спросом.

Общество,Николай Беспалов,Минпромторг,
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