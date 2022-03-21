Названа доля отечественных лекарств на рынке

— Всего за прошлый год в России было продано более пяти миллиардов упаковок как российских, так и импортных лекарств на общую сумму почти два триллиона рублей. Это на 6 процентов меньше, чем в позапрошлом году, в количестве проданных упаковок, но на 12,3 процентов больше в деньгах, — передает газета «Известия» слова ведомства.