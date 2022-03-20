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13 минут назад

Никиту Михалкова возвращают на федеральные телеканалы

Экспресс газетаЭкспресс газета

Авторскую передачу знаменитого режиссера «БесогонТВ» с понедельника будут показывать по вечерам на канале «Россия 1». Михалков активизировался в последнее время в связи с событиями на Украине.

Никиту Михалкова вернут на федеральные телеканалы
Фото: ТАССТАСС

С понедельника, 21 марта, авторскую программу 76-летнего российского кинорежиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ» будут показывать на федеральном канале «Россия 1». Об этом вещатель сообщает в пресс-релизе, разосланном сегодня журналистам. О содержании документа в своем Telegram-канале сообщила телевизионный обозреватель Арина Бородина.

«Никиту Михалкова и его „БесогонТВ“ повысили в телеэфире, снова допустив до большого телевизора. В воскресенье поздно вечером пришёл пресс-релиз канала „Россия 1“, что с 21 марта программа Михалкова „БесогонТВ“ выйдет в эфир на „России 1“ в 22:45, сразу после Соловьёва», — написала Бородина.

Обозревательница напоминает, что ранее вершиной для режиссера был новостной канал «Россия 24», который не может похвастаться высокими рейтингами. А сейчас его повысили до большого федерального телеканала. Пока неизвестно, сколько раз в неделю будут показывать передачу Михалкова, но это станет ясно уже в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков отменил важные мероприятия на фоне сообщений о тяжелой болезни. До этого создатель фильма «Сибирский цирюльник» несколько месяцев не появлялся на публике. Никита Сергеевич активизировался после событий на Украине. По утверждению Михалкова, американцы хотели использовать соседнее государство в качестве плацдарма для нападения на Россию.

«Готовилось биологическое оружие, испытывалось на украинских добровольцах. Еще плюс к тому, что просчитывали траекторию этих птиц через Россию. Это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового», — подчеркнул Михалков.

Общество,Арина Бородина,Никита Михалков,
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