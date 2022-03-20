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1 час назад

РКН заблокировал сайты «Медиазона*. Центральная Азия» и Agentura.ru

RTVIRTVI

Роскомнадзор заблокировал сайты издания «Медиазона*. Центральная Азия» и проекта Agentura.ru. Последний создали журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов — на своем сайте они писали о деятельности спецслужб.

РКН заблокировал сайты «Медиазона*. Центральная Азия» и Agentura.ru
Фото: скриншот сайта «Медиазона*. Центральная Азия»скриншот сайта «Медиазона*. Центральная Азия»

Оба сайта заблокированы по решению Генпрокуратуры, следует из данных реестра Роскомнадзора.

11 марта Agentura.ru писала о домашнем аресте двоих сотрудников 5-й службы ФСБ, отвечавших за разведку в Украине. Официального подтверждения этой информации не было.

Основной сайт «Медиазоны»* регулятор заблокировал еще 6 марта 2022 года.

Также по требованию Генпрокуратуры «ВКонтакте» заблокировала фан-группу Екатерины Шульман. В пресс-службе компании объяснили, что иначе соцсеть бы заблокировали: «Генпрокуратура потребовала, мы были вынуждены исполнить. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей соцсети».

После начала военной спецоперации России на Украине Роскомнадзор заблокировал больше 30 сайтов, среди которых «Медуза»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», The Village, «7х7», TJ, «Тайга.инфо», «Бумага», «Кавказский узел»*, «Собеседник», Republic* и другие.

* внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагентов.

Общество,Ирина Бороган,Андрей Солдатов,Роскомнадзор,ФСБ,
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