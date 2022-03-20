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44 минуты назад

Дочь Пескова удивилась «несправедливому» попаданию под санкции США

Lenta.ruLenta.ru

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удивлена тем, что попала в санкционный список США. Об этом она заявила американскому изданию Business Insider.

Дочь Пескова пожаловалась на «несправедливость»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пескова назвала попадание под санкции «совершенно несправедливым и необоснованным». «Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации», — пожаловалась она.

Дочь пресс-секретаря президента призналась, что расстроена произошедшим, потому что «хотела бы путешествовать». «Я люблю разные культуры», — заявила она. Отмечается, что она отказалась отвечать на вопросы о политике, подчеркнув, что считает себя «гражданином мира и ничего не может с этим поделать».

Навка отреагировала на санкции США

Власти США включили ее и других членов семьи Песковых в санкционный список 11 марта. Девушке запретили посещать территорию Соединенных Штатов. 15 марта Елизавета Пескова попала в расширенный санкционный список Великобритании.

Общество,Елизавета Пескова,Дмитрий Песков,
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