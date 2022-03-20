Россияне стали чаще читать любовные романы

В марте 2022 года россияне стали чаще читать книги по экономике, любовные романы и фантастику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис продажи электронных книг «Литрес».

Фото: Pixabay Pixabay

По данным «Литрес», продажи литературы на тему экономики выросли на 56 процентов, любовных романов — на 46 процентов, фантастики — на 20 процентов. На девять процентов выросли продажи классики и книг по политологии. В целом интерес к художественной литературе увеличился на 12 процентов.

За прошедшую неделю, по сравнению с периодом с 24 февраля по 2 марта, граждане утратили интерес к нон-фикшну и книгам по саморазвитию. В сервисе добавили, что с 11 по 17 марта продажи электронных и аудиокниг выросли на 18 процентов.

Шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева прокомментировала полученные данные.

«Такое потребление книжного контента вполне объяснимо в ситуации внешнего и внутреннего кризиса: россияне в условиях напряженной информационной повестки пытаются восстановить душевное равновесие, переключиться и найти ответы на свои вопросы с помощью книг», — объяснила она.

Ранее россияне заметили исчезновение читающих людей в московском метро.