Итальянский премьер возразил российскому дипломату по поводу Украины

Премьер-министр Италии Марио Драги ответил на слова директора первого европейского департамента МИД России Алексея Парамонова по поводу конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

Драги поддержал главу минобороны Италии Лоренцо Гуэрини, который, по его словам, «стал жертвой нападок со стороны российских властей».

«Сравнение вторжения на Украину и пандемического кризиса в Италии особенно одиозно и неприемлемо. Министр Гуэрини и вооруженные силы находятся на переднем крае защиты безопасности и свободы итальянцев. Им — самая искренняя благодарность от правительства и меня лично», — возразил премьер.

Ранее Парамонов заявил, что на фоне антироссийских санкций власти Италии забыли о действующих двусторонних договорах и соглашениях, а также об особом характере связей с Россией и успешном опыте сотрудничества. Дипломат назвал Гуэрини одним из главных «ястребов» и вдохновителей антироссийской кампании в итальянском правительстве из-за спецоперации Москвы на Украине.