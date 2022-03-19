Россиян предупредили о необычной погоде

"Необычная ситуация - на юге европейской части России температура будет ниже, чем на севере. В северной половине температура прогнозируется минимум 8-4 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской - 15-12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала - 13-18 градусов мороза. Такая пространственная инверсия получается из-за действия мощного антициклона", - рассказал он.