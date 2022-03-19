Россиян предупредили о необычной погоде

Жителей европейской части России ожидает так называемая погодная инверсия до середины следующей недели - из-за мощного антициклона на севере будет теплее, чем на юге, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Необычная ситуация - на юге европейской части России температура будет ниже, чем на севере. В северной половине температура прогнозируется минимум 8-4 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской - 15-12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала - 13-18 градусов мороза. Такая пространственная инверсия получается из-за действия мощного антициклона", - рассказал он.
По словам Вильфанда, такая нестандартная ситуация на европейской части России будет сохраняться до середины следующей недели.
Самые заметные отрицательные аномалии ожидают Челябинскую область и регионы Северо-Кавказского федерального округа, где температура будет ниже нормы на 7-10 градусов в ближайшие дни. В Архангельской, Мурманской областях, Карелии температура будет выше нормы на 10-12 градусов.