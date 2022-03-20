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20 марта

Россиянам рассказали о судьбе иностранных лекарств в аптеках

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Иностранные лекарства не исчезнут из российских аптек, а сбои с их поставками в большинстве случаев связаны с ажиотажем со стороны покупателей. О судьбе зарубежных медикаментов агентству «Прайм» рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Россиянам рассказали о судьбе иностранных лекарств в аптеках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50–100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова», — пояснил эксперт.

По его мнению, повышенный спрос на некоторые препараты спадет уже через две-три недели, когда люди запасутся необходимыми лекарствами и система обеспечения поставок наладится.

«На складах производителей и продавцов, как правило, есть запасы товара примерно на полгода, но и они могут быть "вымыты" из продажи довольно быстро», — рассказал Беспалов.

Ранее научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков заявил, что запасать лекарства впрок бессмысленно.

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