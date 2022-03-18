В Краснодарском крае смягчили антиковидные ограничения

В Краснодарском крае отменили ряд антиковидных ограничений.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В частности, с 18 марта возобновят работу читальные залы в библиотеках, боулинги.

Отменяется запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий между образовательными организациями с участием студентов и курсантов.

Режим повышенной готовности будет действовать до 30 мая.