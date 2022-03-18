В "Яндексе" допустили продажу "Новостей" и "Дзена"

«Yandex NV <...> сегодня подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы «Дзен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания планирует сосредоточиться на развитии других технологических предприятий и продуктов, а также транзакционных услуг. При этом в компании подчеркивают, что заявление о возможной продаже сервисов является заявлением «прогнозного характера».

15 марта о возможной продаже «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» сообщало издание РБК. По данным источников издания, переговоры о продаже проводятся с несколькими потенциальными покупателями, однако главным претендентом является VK. При этом в «Яндексе» в тот же день отказались комментировать данные слухи.