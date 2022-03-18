«Давно готовились»: Голубкина рассказала об уехавших из страны

Актриса Мария Голубкина заявила NEWS.ru, что не осуждает россиян, уехавших из страны после начала спецоперации РФ на Украине. Она предположила скорое возвращение тех, кто принял решение об отъезде спонтанно. При этом актриса отметила, что знает людей, давно готовившихся покинуть Россию и купивших недвижимость за границей. Голубкина подчеркнула, что «это их путь», но сама она эмигрировать не планирует.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Не осуждаю уезжающих. Кто спонтанно уехал, те будут возвращаться. А те, кто осмысленно, целенаправленно и давно готовился — я знаю людей, которые давно купили себе недвижимость за рубежом, значит, они хотели там жить — это их путь, — заявила Мария Голубкина.

Актриса подчеркнула, что не планирует уезжать из России, объяснив это слишком сильной «любовью к родному пепелищу, любовью к отеческим гробам».

К тому же моя работа — это русское слово, русский текст. То есть я могу, конечно, и на других языках изъясняться. Но только в нашей русской речи вижу тысячи смыслов, тогда как другой язык для меня — это просто слова, — отметила артистка.

По словам Марии Голубкиной, она «не представляет, как смогла бы жить в Испании или Италии». Актриса призналась, что с удовольствием поехала бы в гости «по обмену кулинарным опытом». Однако мысль о переезде за границу на постоянное место жительства она категорически отвергла.

Ранее прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России и намерена продолжить свою карьеру в Нидерландах. Между тем шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал призывы уехать из России и заявил, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что покинул страну.