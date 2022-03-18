В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
2 часа назад

Более 200 тысяч человек собрались на митинг-концерт в "Лужниках"

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в "Лужниках", сообщают РИА "Новости".

Более 200 тысяч человек собрались на митинг-концерт в "Лужниках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На территории "Лужников" находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Москвы.

Концерт, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15:00 на большой спортивной арене "Лужники".

В программе концерта запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ.

Последние новости
Общество,Тимати,Николай Расторгуев,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители