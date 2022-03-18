Более 200 тысяч человек собрались на митинг-концерт в "Лужниках"

Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в "Лужниках", сообщают РИА "Новости".
"На территории "Лужников" находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Москвы.
Концерт, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15:00 на большой спортивной арене "Лужники".
В программе концерта запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ.