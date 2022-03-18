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1 час назад

В Крыму рассказали о желающих вернуться в РФ русских немцах

Мария Иванова

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что этнические немцы, жившие в РФ и уехавшие в Германию, хотят вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму рассказали о желающих вернуться в РФ русских немцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гемпеля, сейчас на русских немцев «оказывается прессинг» из-за ситуации на Украине.

«Творится что-то невообразимое. Нарушаются законные права и интересы русскоязычного населения. Русские немцы заявляют о желании вернуться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, так как не хотят чувствовать себя людьми второго или третьего сорта», - заявил он.

Гемпель утверждает, что русские немцы просят предоставить им вид на жительство и российское гражданство по упрощенной процедуре.

Ранее в МИД РФ заявили о случаях оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников в Германии и «травле всего русского».

На фоне украинского кризиса Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время».

Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».

Администрация Миланского университета Бикокка поручила приостановить лекции по творчеству Федора Достоевского, но позже отозвала свой запрет.

Общество,Юрий Гемпель,Федор Достоевский,Петр Чайковский,МИД России,
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