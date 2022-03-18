В Крыму рассказали о желающих вернуться в РФ русских немцах

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что этнические немцы, жившие в РФ и уехавшие в Германию, хотят вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Гемпеля, сейчас на русских немцев «оказывается прессинг» из-за ситуации на Украине.

«Творится что-то невообразимое. Нарушаются законные права и интересы русскоязычного населения. Русские немцы заявляют о желании вернуться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, так как не хотят чувствовать себя людьми второго или третьего сорта», - заявил он.

Гемпель утверждает, что русские немцы просят предоставить им вид на жительство и российское гражданство по упрощенной процедуре.

Ранее в МИД РФ заявили о случаях оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников в Германии и «травле всего русского».

На фоне украинского кризиса Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время».

Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».