В Крыму рассказали о желающих вернуться в РФ русских немцах

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что этнические немцы, жившие в РФ и уехавшие в Германию, хотят вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гемпеля, сейчас на русских немцев «оказывается прессинг» из-за ситуации на Украине.
«Творится что-то невообразимое. Нарушаются законные права и интересы русскоязычного населения. Русские немцы заявляют о желании вернуться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, так как не хотят чувствовать себя людьми второго или третьего сорта», - заявил он.
Гемпель утверждает, что русские немцы просят предоставить им вид на жительство и российское гражданство по упрощенной процедуре.
Ранее в МИД РФ заявили о случаях оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников в Германии и «травле всего русского».
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