Выпускники «Мастерской новых медиа» снимут проект о жизни на Северном Кавказе

Блогеры из разных регионов России снимут серию видеороликов о положительных изменениях в городах, селах и аулах Северного Кавказа в рамках проекта «Люди расскажут». Его запустил информационно-аналитический портал «Кавказ Сегодня».

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Инициаторами проекта стали выпускники «Мастерской новых медиа» — образовательной программы АНО «Диалог», президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж». По замыслу, герои роликов — жители регионов Северного Кавказа — расскажут и покажут, как изменилась их жизнь благодаря социальным переменам в рамках национальных проектов и других государственных программ.

Видео дня

«Чтобы национальные проекты стали по-настоящему народными, они через производимый контент должны быть «заземлены» на конкретную территорию. Происходящее на родной земле или у соседей всегда ближе и интереснее. Тем более, когда земляк рассказывает, как были решены социальные трудности его семьи. И, главное, все возможности доступны уже сейчас, — рассказала выпускница «Мастерской новых медиа», руководитель проекта, главный редактор «Кавказ Сегодня» Маргарита Жемчугова.

По ее словам, идея проекта сформировалась в ходе обучения в «Мастерской новых медиа» и в мастерской наставника Арама Ашотовича Габрелянова. Жемчугова отметила, что важно формировать события, направленные на позитивные изменения.

Съемки пройдут в крупных городах республик и в отдаленных селах и горных аулах. До конца 2023 года планируется создать около 300 видеороликов. Их можно будет увидеть в социальных сетях и мессенджерах информационно-аналитического портала «Кавказ Сегодня» и аккаунтах блогеров. Всего в проекте примут участие около 40 авторов, в их числе выпускники «Мастерской новых медиа» из регионов Северного Кавказа.

«В этом проекте мне захотелось показать людям, что государство на самом деле многое делает для улучшения жизни своих граждан. Также хотелось бы всей России показать, как мы живем на Кавказе: строим дороги, дома культуры, школы, развиваем сельское хозяйство. Благодаря этому проекту сможем развенчать стереотипы о нас», — поделился участник проекта, выпускник «Мастерской», блогер Залим Маргушев.

Проект реализуется на средства гранта «Института развития интернета». Идею поддержал аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.