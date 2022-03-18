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1 час назад

Песков посоветовал не бежать в магазин за гречкой и сахаром

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимости скупать в магазинах гречку, сахар и туалетную бумагу.

Песков посоветовал не бежать в магазин за гречкой и сахаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах РФ исключительно эмоциональный", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский также заявил, что нет смысла закупаться гречкой. В России достаточно запасов гречки, но антимонопольный регулятор фиксирует ажиотажный спрос на нее, а также на сахар. Ведомство планирует выявлять и наказывать случаи спекуляции, в том числе на эти товары.

Общество,Дмитрий Песков,
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