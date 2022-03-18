Песков посоветовал не бежать в магазин за гречкой и сахаром

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский также заявил, что нет смысла закупаться гречкой. В России достаточно запасов гречки, но антимонопольный регулятор фиксирует ажиотажный спрос на нее, а также на сахар. Ведомство планирует выявлять и наказывать случаи спекуляции, в том числе на эти товары.