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40 минут назад

Ален Делон ответил на вопрос об эвтаназии

Елена Прошина

Французский актер Ален Делон сообщил, что хочет уйти из жизни, прибегнув к эвтаназии. Причиной такого решения 86-летняя звезда называет плохое самочувствие и нежелание «окончательно превращаться в немощного старика». Об этом сообщает французское издание Le Point.

Ален Делон ответил на вопрос об эвтаназии
Фото: ТАССТАСС

Уже много лет Делон проживает на территории Швейцарии, где такая процедура разрешена.

«С возрастом мы имеем право уйти по-тихому из жизни, без больниц и уколов», — цитирует Делона «Вокруг ТВ».

Актер признался, что уже давно составил завещание. Ответственность за подготовку к эвтаназии он возложил на своего старшего сына Энтони, который должен был подготовить документы. Однако сын звезды отказался, переложив ответственность на дочь Делона Анушку, которая также проживает в Швейцарии.

Напомним, несколько лет назад у звезды французского кино произошел инсульт. Кроме того, актер пережил операцию на ноге, причиной которой была инфекция. Однако операция не помогла, из-за сильной боли актер перестал сниматься в фильмах.

Общество,Ален Делон,
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