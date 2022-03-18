Ален Делон ответил на вопрос об эвтаназии

Французский актер Ален Делон сообщил, что хочет уйти из жизни, прибегнув к эвтаназии. Причиной такого решения 86-летняя звезда называет плохое самочувствие и нежелание «окончательно превращаться в немощного старика». Об этом сообщает французское издание Le Point.
Уже много лет Делон проживает на территории Швейцарии, где такая процедура разрешена.
«С возрастом мы имеем право уйти по-тихому из жизни, без больниц и уколов», — цитирует Делона «Вокруг ТВ».
Актер признался, что уже давно составил завещание. Ответственность за подготовку к эвтаназии он возложил на своего старшего сына Энтони, который должен был подготовить документы. Однако сын звезды отказался, переложив ответственность на дочь Делона Анушку, которая также проживает в Швейцарии.
Напомним, несколько лет назад у звезды французского кино произошел инсульт. Кроме того, актер пережил операцию на ноге, причиной которой была инфекция. Однако операция не помогла, из-за сильной боли актер перестал сниматься в фильмах.