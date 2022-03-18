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1 час назад

Названы самые востребованные профессии для абитуриентов

Российская ГазетаРоссийская Газета

Цифровые профессии остаются одними из самых востребованных для абитуриентов. Об этом заявил генеральный директор Worldskills Russia Роберт Уразов.

Названы самые востребованные профессии для абитуриентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если вы хотите быть успешным в течение 5-10 лет - цифрой вам надо заниматься. Сейчас на это наслоится то, что в цифре возникает эффект импортозамещения. Много всего нужно будет воссоздавать заново", - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Второй блок связан с самозанятостью и малым предпринимательством. По словам Уразова, "умения делать что-то руками" - недостаточно.

"Вы должны уметь это продать самостоятельно", - отметил гендиректор Worldskills Russia.

Ранее гендиректор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова рассказала "РГ", что самые большие гонорары среди самозанятых получают юридические консультанты (сумма чека - 400 тысяч рублей за месячный проект). На втором и третьем месте - аналитики данных и разработчики (200-400 тысяч рублей), а также HR-специалисты (190 тысяч рублей за проект).

Общество,Роберт Уразов,
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