Названы самые востребованные профессии для абитуриентов

Цифровые профессии остаются одними из самых востребованных для абитуриентов. Об этом заявил генеральный директор Worldskills Russia Роберт Уразов.
"Если вы хотите быть успешным в течение 5-10 лет - цифрой вам надо заниматься. Сейчас на это наслоится то, что в цифре возникает эффект импортозамещения. Много всего нужно будет воссоздавать заново", - пояснил он в эфире радио Sputnik.
Второй блок связан с самозанятостью и малым предпринимательством. По словам Уразова, "умения делать что-то руками" - недостаточно.
"Вы должны уметь это продать самостоятельно", - отметил гендиректор Worldskills Russia.
Ранее гендиректор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова рассказала "РГ", что самые большие гонорары среди самозанятых получают юридические консультанты (сумма чека - 400 тысяч рублей за месячный проект). На втором и третьем месте - аналитики данных и разработчики (200-400 тысяч рублей), а также HR-специалисты (190 тысяч рублей за проект).