Названы самые востребованные профессии для абитуриентов

"Если вы хотите быть успешным в течение 5-10 лет - цифрой вам надо заниматься. Сейчас на это наслоится то, что в цифре возникает эффект импортозамещения. Много всего нужно будет воссоздавать заново", - пояснил он в эфире радио Sputnik.