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1 час назад

В России повысился спрос на антидепрессанты

Газета.RuГазета.Ru

В России вырос спрос на антидепрессанты. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В России повысился спрос на антидепрессанты
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Так, по данным DSM Group, в период с 28 февраля по 6 марта российские аптеки продали 577,6 тыс. упаковок успокоительных средств на 525,6 млн рублей. Это в 3 и 4,4 раза больше по сравнению с предыдущим годом. При этом антидепрессанты стали покупать чаще, чем другие лекарства.

Отмечается, что наибольшее предпочтение россияне отдают рецептурным антидепрессантам иностранного производства. Среди них "Ципралекс" (эсциталопрам) датской Lundbeck (за указанный период продано препаратов на 121,3 млн рублей), "Бринтелликс" (вортиоксетин) того же производителя (43,3 млн рублей), "Феварин" (флувоксамин) американской Abbott (50,9 млн рублей).

Также вырос спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты; продажи увеличились на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 тыс. упаковок соответственно. В денежном выражении - на 80,8%, до 458,8 млн рублей и 162,5 млн рублей. Самыми популярными средствами стали "Ново-Пассит" израильской Teva (18,3% от продаж в сегменте), "Афобазол" "Отисифарма" (70,9%). Ранее врач рассказал, пациенты с какими заболеваниями чаще всего обращаются за психологической помощью.

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